Lavori per la rotatoria di fronte al Comune. Viabilità modificata

Per procedere alla realizzazione della rotatoria di ingresso all’area ex Paoletti, a Castiglione, è stata disposta la chiusura dalla strada provinciale del Padule venendo da Grosseto del primo ingresso lato est alla sede comunale. Chi dovrà recarsi in Comune potrà utilizzare il terzo cancello ad ovest in entrata e il cancello centrale per l’uscita.

E’ consigliato utilizzare i parcheggi esistenti sul lato ovest della Paoletti, limitando solo se necessario l’utilizzo di quelli lato est, in parte già riservati alla Polizia municipale.