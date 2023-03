Lavori dell’Acquedotto in via Pascoli per nuove infrastrutture

In via Pascoli, a Grosseto, manutenzione di Acquedotto del Fiora. I lavori, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, sono in programma giovedì dalle 8 alle 18 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’acqua nelle vie Collodi, Pascoli, Duprè, Berchet, Cantù, Aleardi, Rapisardi, Campanella, nel tratto di via Giusti dall’incrocio con via Rovetta a quello con via Gozzi (sul lato destro in direzione Aurelia Nord) e probabili vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 18 del giorno stesso.