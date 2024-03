Lavori conclusi. Riaperta la "Sp 26"

Tirano un sospiro di sollievo gli automobilisti di Arcidosso e Castel del Piano, è tornata ad essere percorribile la strada "Sp 26" che nel tratto in prossimità del bivio per Montelaterone era stata interrotta a causa di una frana. Per chi arriva e parte da Arcidosso in direzione Paganico non dovrà più necessariamente passare per Castel del Piano. I lavori su questa strada sono iniziati alcuni mesi fa ma per gran parte dell’intervento la "Sp 26" è rimasta aperta con il traffico alternato nella zona dei lavori. Poi è stato indispensabile chiudere tutto il tratto stradale per completare l’intervento. I lavori hanno richiesto un investimento di circa 200mila euro, coperti dall’amministrazione provinciale con fondi propri. La prima fase dell’intervento ha permesso di ripulire l’area con la rimozione del materiale franato, costituito per la maggior parte da strati di pavimentazione. Poi sono state eseguite le opere di drenaggio utili all’allontanamento delle acque di pioggia dal corpo di frana. Una volta verificata la stabilità del tratto stradale questo è stato riaperto al transito seppur con limitazioni al traffico in termini di velocità e di carico. Infine, terminato il periodo di assestamento e di monitoraggio del nuovo rilevato stradale (il sistema che sostiene la base di una strada), i lavori sono proseguiti con la realizzazione di un’opera di contenimento della frana (palificata). L’intervento è stato completato con la posa della nuova pavimentazione bitumata. Adesso la strada è sicura e può accogliere il traffico senza più alcuna limitazione.

