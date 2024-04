Lavori allo stabile in via Saffi

Nuova vita per l’edificio di via Saffi che ospita gli uffici comunali dell’anagrafe, dei servizi educativi e del turismo e sport. Uno stabile storico, che originariamente era un’ala dell’ospedale Misericordia, prima che venisse realizzato sulla Senese, quindi per anni ha ospitato l’Istituto professionale per il Commercio e turismo, mentre da anni ospita alcuni uffici comunali. "L’intervento – ricorda l’assessore comunale Riccardo Ginanneschi – è un’opera importante che consentirà di realizzare al piano terra alcuni uffici comunali (molto probabilmente quelli dedicati ai servizi educativi e allo sport), mentre negli altri due piani saranno realizzate venti unità abitative, che saranno gestite dall’Epg. Ovviamente le famiglie pagheranno un canone di locazione calmierato".

A suo tempo si parlò di abitazioni per giovani coppie.

"Si tratta di abitazioni di edilizia sociale di vario taglio, ovvero si va dal semplice bilocale ad ampartamenti con più vani – afferma Ginanneschi –. Sono comunque abitazioni di edilizia sociale che non rientrano però nelle graduatoria dell’emergenza abitativa. L’idea è di riprendere e recuperare anche per il centro storico la logica della green-way di via De’ Barberi creando nuove abitazioni all’interno della parte più antica della città, con conseguente contributo al ripopolamento di questo quartiere".

I tempi di realizzazione?

"I lavori dovrebbero prendere il via a inizio estate con le opere di cantierizzazione e quindi di demolizione. Di fatto si tratta di buttare giù uno stabile e di costruirne uno nuovo, quindi con ogni probabilità i lavori dovrebbero concludersi, il condizionale è d’obbligo perché l’imprevisto ci può stare, entro la primavera del 2026".

Quindi di fatto questo stabile sarà inutilizzabile per due anni, in questo arco di tempo dove finiranno gli uffici attualmente ospitati al suo interno?

"Premetto che, come precisato, saranno soluzioni provvisorie ma per un periodo piuttosto lungo. Allora l’ufficio anagrafe sarà spostato al piano terra e al piano rialzato dei locali di piazza della Palma. L’ufficio del turismo sarà sistemato nel foyer dell’ex Cinema Marraccini, che comunque sarà poi oggetto di una riqualificazione più complessa. Infine i servizi educativi, l’ufficio sport e cultura all’inizio avevamo pensato di trasferirli al primo piano della Biblioteca Chelliana, ma potrebbe essere individuate altre soluzioni che al momento sono al vaglio. Di sicuro a lavori conclusi l’ufficio cultura sarà trasferito nel palazzo della Chelliana".