Lavori alle Monacelle Piazzole per i camper

Decisi dalla giunta i lavori che verranno effettuati nella nuova area camper del piazzale delle Monacelle in via Risorgimento. L’area sarà riqualificata realizzando 9 piazzole di 40 metri quadrati, e ridefinendo la viabilità interna, con una zona dedicata all’entrata e una all’uscita. La zona di accesso sarà dotata di automatismi per l’ingresso con controllo e cancello di sicurezza. Tale sistema invierà i dati dei flussi turistici e delle presenze giornaliere da remoto all’amministrazione. Tutta l’area sarà recintata e schermata con alberi, inoltre sarà controllata dalle telecamere e resa accessibile anche da un percorso pedonale da via Risorgimento. A sinistra del cancello di ingresso è prevista una parte nuova dedicata ai servizi igienici con docce chiuse, wc e lavabo e una zona riservata alla raccolta differenziata dei rifiuti. Poi ci sarà la zona "camper service" per lo scarico dei reflui, il risciacquo dei serbatoi e il carico dell’acqua potabile e l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.