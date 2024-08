Lavori al cimitero di Sterpeto. Intervento da 2,5 milioni

Il cimitero comunale di Sterpeto avrà un nuovo fabbricato destinato a ossario e loculario grazie a un progetto per una spesa di 2,5 milioni sostenuta interamente da Sistema, affidataria dei servizi cimiteriali. Entro la fine dell’anno saranno realizzati 972 loculi e 840 colombari. Inoltre sarà realizzato un "giardino della memoria", ovvero uno spazio verde all’interno del quale sorgerà un percorso pedonale utilizzabile dai cittadini come area di riflessione e preghiera, tra il corpo di fabbrica e l’attuale muro di confine cimiteriale. Inserire il cimitero al meglio nel contesto territoriale di riferimento, reinterpretando in chiave contemporanea le architetture originarie è l’obiettivo dell’intervento. La relazione tra l’architettura e la campagna circostante è stata l’origine del progetto, per garantire ai fruitori della struttura un rapporto visuale e spirituale con la natura, il cielo e la luce. Ieri, nella sala consiliare la presentazione dei lavori. "Si tratta – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di un passo importante verso un luogo che offrirà ulteriori spazi per onorare e ricordare i defunti". Stile contemporaneo con un’attenzione particolare su ciò che già c’è. "Il disegno non solo risponde a una necessità pratica – ha detto l’assessore Riccardo Ginanneschi – ma è anche un’opportunità per arricchire il cimitero reinterpretando le architetture storiche in chiave contemporanea e utilizzando materiali tradizionali".

"È – ha affermato il direttore di Sistema Alberto Paolini – un passaggio importante perché da mesi riceviamo richieste per la presa in carico del cantiere. Siamo orgogliosi di presentare il nuovo fabbricato che non solo andrà a soddisfare le esigenze della comunità, ma rappresenterà anche un’importante evoluzione nel servizio cimiteriale del nostro territorio. Sistema si è impegnata a fondo per finanziare integralmente quest’opera, garantendo l’uso di materiali di alta qualità e un design che rispetta e valorizza il contesto storico e naturale del cimitero di Sterpeto. Andremo a offrire ai cittadini uno spazio che coniuga funzionalità, accessibilità e bellezza "È possibile prenotare la concessione – ha detto il presidente di Sistem Mauro Squarcia – di uno o più loculi presso il cimitero di Sterpeto o direttamente agli uffici di Sistema in via Monte Rosa. Il corrispettivo per la concessione del loculo è di 4.196 euro e del colombario di 820". "C’è un’interpretazione in chiave contemporanea – ha detto l’architetto Andrea Spinelli – nel rispetto dell’architettura tipica del nostro cimitero".

Maria Vittoria Gaviano