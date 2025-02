L’Aperitivo parla inglese con un quiz sui grandi scrittori

Oggi alle 18 nel locale "Perlage", in via Paglialunga, l’"Aperitivo parla inglese" con un quiz con domande sui grandi scrittori che hanno parlato dell’Italia.

Molti autori di lingua inglese hanno scritto sull’Italia, affascinati dalla sua bellezza, cultura e storia. Perfino Shakespeare, sebbene sia improbabile che l’abbia mai visitata. Johann Wolfgang von Goethe, nel suo Viaggio in Italia (1816-1817), documentò le sue esperienze, elogiando l’arte e i paesaggi del Paese. I poeti Percy Bysshe Shelley e Lord Byron vissero in Italia, traendo ispirazione dalle sue città e dai suoi scenari. Henry James esplorò il contrasto tra la società anglosassone e quella italiana in Daisy Miller (1878) e Ritratto di signora (1881). Camera con vista (1908) di Forster ritrasse Firenze attraverso gli occhi di giovani viaggiatori inglesi, mentre Lawrence, in Mare e Sardegna (1921), offrì una rappresentazione più intima dell’Italia rurale. Edith Wharton, nel suo Italian Backgrounds (1905), catturò l’essenza della cultura italiana.

Nella letteratura contemporanea, l’americano David Leavitt scrsse della Maremma nel suo lavoro autobiografico.