L’"Aperitivo letterario" con Sabrina Cionini nella ex chiesa dei Bigi

L’"Aperitivo letterario" in programma oggi alle 18.30 nella ex chiesa dei Bigi ospita la scrittrice grossetana Sabrina Cionini (nella foto) con la sua opera prima "Una mattina come tante". L’appuntamento è organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione "Letteratura e dintorni" nell’ambito del progetto "Grosseto Città che legge". È consigliata la prenotazione chiamando il numero 0564 488066. A presentare l’autrice sarà la giornalista Francesca Ciardiello.