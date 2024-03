L’anima tra frasi, musica e stile. Le parole come specchio di vita

Ultimamente il linguaggio, specialmente tra i giovani, è in continua evoluzione: nuovi vocaboli che cambiano e si modificano nel tempo in base alle necessità di esprimersi in modo diverso.

Possiamo trovare un vastissimo repertorio che si estende dal semplice linguaggio confidenziale fino al lessico impiegato nel gergo del World Wide Web.

"Cosa? Troppo cringe!", diciamocelo, questa frase l’abbiamo sentita milioni di volte. Buggare, ghostare, mood, bestie… Sono tutte parole che ormai hanno iniziato a far parte della vita quotidiana, termini che vengono utilizzati dai giovani molto frequentemente.

Nel mondo della moda le abitudini si stanno trasformando e volgono sempre di più lo sguardo sui brand ai quali i giovani fanno riferimento per vestirsi.

Accessori colorati, sportivi, sempre più rivoluzionari e capaci di sorprendere grandi e piccoli con un design tecnico e allo stesso tempo originale.

Oggigiorno sono presenti degli stili più "leggeri" e carini (clean girl e kawaii), altri un po’ più forti (yk2 e baddie) e alcuni legati indirettamente alla musica (maranza).

Conoscere i nuovi termini è il primo passo per migliorare nella comunicazione e immedesimarsi in questo mondo che volta pagina e inverte rotta verso l’intrecciata e meravigliosa realtà dei giovani.

La musica è sempre esistita ed è sempre stata presente nella vita di tutti, soprattutto in quella degli adolescenti.

È così speciale perché universale e capace di far stare bene tante persone in momenti difficili.

Dagli anni 60’ ai ’90 essa era rappresentata da veri inni all’amore, ai buoni sentimenti, all’uguaglianza, ai veri valori. Adesso, invece, il genere più in vigore è il trap, che propone codici di comportamento devianti come lo spaccio, la vanità e i soldi facili; la tecnologia si è mescolata alle note, oramai possiamo seguire i nostri cantanti preferiti anche attraverso i social.

Non tutta la musica del giorno d’oggi è trap.

Esiste ancora il genere pop/pop rock che trasmette sentimenti ed emozioni: è molto facile "ritrovarsi" all’interno di questi testi che fanno emergere il lato "umano" di ognuno di noi.

Forse non è poi così semplice trovare il linguaggio per esprimere ciò che siamo, forse le melodie che ci frullano in testa rappresentano davvero la nostra anima.

E le parole? In fondo descrivono il nostro essere umani.