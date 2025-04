Lancia la bandierina agli avversari, squalificato

Un dirigente fermato fino a dicembre e un allenatore stoppato per un mese e mezzo. Sono queste le sanzioni settimanali del giudice sportivo in Toscana. Sei mesi di squalifica al dirigente per aver aggredito dei giocatori avversari con una bandierina. E’ la sanzione inflitta dal giudice sportivo territoriale toscano all’assistente dell’arbitro del Castell’Azzara (Seconda categoria) Christian Toniazzini, che non tornerà in campo prima del 10 dicembre prossimo. Il giudice sportivo della Figc Toscana lo ha infatti squalificato. Le motivazioni sono vergate nel comunicato ufficiale.

"Allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco – si legge – ed aver offeso il direttore di gara. Uscendo dal terreno di gioco lanciava la bandierina contro alcuni calciatori della squadra avversaria, colpendone uno di essi alla gola, facendolo cadere a terra per l’intensità del colpo subito". Sei mesi di squalifica insomma per l’assitente dell’arbitro della società amiatina. Squalificato invece fino al 30 maggio l’allenatore del San Quirico 1969 (Seconda categoria) Marco Galli "Con un provvedimento disciplinare in corso, si posizionava dietro la rete di recinzione offendendo il direttore di gara e l’organizzazione arbitrale".