L’"amnesia" raccontata da Castellana

"Breve storia dell’amnesia" è il titolo del libro di Riccardo Castellana (nella foto) che sarà presentato domani alle 18.30 in un incontro con l’autore in programma nella libreria Palomar, in piazza Dante, a Grosseto.

L’evento è organizzato dalla "Fondazione Luciano Bianciardi" in collaborazione con la libreria e l’opera percorre un viaggio dentro un territorio vasto e affollato di riferimenti letterari, cinematografici e teatrali, analizzando l’amnesia e l’amnesico a partire dal periodo delle due guerre mondiali fino ad oggi. Quali sono le strutture costanti di un racconto d’amnesia? Perché questo tema emerge in epoca relativamente recente e in che modo riesce a evocare emozioni che superano il semplice valore estetico?

Sono queste le domande alle quali si prova a dare le risposte attraverso una conversazione con l’autore che dialogherà con Michele Gandolfi della "Fondazione Bianciardi".

Riccardo Castellana è professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea nell’Università di Siena e membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in "Studi italianistici" dell’Università di Pisa. Conseguito nel 2000 il titolo di Dottore di ricerca in Italianistica all’Università di Trieste, dal 2002 a oggi ha insegnato Letteratura italiana, Filologia italiana, Letteratura italiana contemporanea e Teoria della letteratura.