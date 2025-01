Laguna, passaggi in Senato e in Regione

Oggi in Senato ci sarà la discussione generale e il voto per l’approvazione dell’istituzione del "Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello", approvato dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati primi firmatari Marco Simiani (Pd); Francesco Battistoni (Fibp); Fabrizio Rossi (FdI); Ilaria Fontana (M5S). In aula sarà presente il Sottosegretario Claudio Barbaro (FdI) in rappresentanza del Mase. Relatore in aula sarà il senatore Paolo Marcheschi (FdI).

Ein Regione, in Commissione Bilancio, approda la proposta di legge che – in armonia in armonia col testo in approvazione al Senato – dovrà coordinare le funzioni a livello locale. Tredici articoli in tutto.