Laguna da difendere "Il ministro è informato Parlato della creazione di un ente specifico"

"Buone prospettive per la laguna, si muove il Governo". E’ quanto dicono il sindaco Andrea Casamenti e il consigliere comunale con delega alla laguna Roberto Berardi all’indomani dell’incontro avuto a Roma.

"Abbiamo incontrato il ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per parlare della Laguna e del suo futuro – dicono Casamenti e Berardi –. Un incontro molto positivo che segna l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo coinvolga la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto ed i parlamentari del nostro territorio".

L’argomento al centro dell’incontro sulla laguna è stato principalmente il suo risanamento con interventi che sono quantomai urgenti, iniziando dalla raccolta delle alghe e l’escavo delle masse di fango che sono aumentate.

"Ringrazio il ministro per la grande disponibilità e vicinanza dimostrata al nostro Comune –: sottolinea il primo cittadino –. Alla Camera abbiamo incontrato anche il vicepresidente della Commissione Ambiente, Francesco Battistoni. Anche a lui, così come al ministro, abbiamo illustrato la situazione passata e presente della nostra laguna prospettando una serie di ipotesi tra cui l’istituzione di un apposito organismo terzo che gestisca la laguna e di cui ne faccia parte il Comune di Orbetello, la Provincia di Grosseto, la Regione Toscana e lo Stato. Occorre puntare ad una svolta concreta, perché la laguna trovi prima il suo equilibrio ambientale e naturale e di normali ricambi di acqua al suo interno, quindi la creazione di un organismo concreto e definitivo per la sua gestione, programmazione delle attività, pesca, gare di nuoto, attività sportive, recupero idroscalo".

Intanto hanno preso a lavorare a pieno regime, con l’alta marea, le grandi idrovore che pompano acqua di mare (fresca ed ossigenata) nel bacino. Nel giro di un paio di mesi tutta l’acqua interna dovrebbe aver avuto il completo ricambio. Attività iniziata per fortuna con molto anticipo rispetto allo scorso anno quando le idrovore furono attivate solamente nel mese di giugno.

Michele Casalini