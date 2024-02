Laboratorio per imparare a costruire un libro pop-up

Come si costruisce un libro pop-up? Potranno scoprirlo ed imparare a farlo i ragazzi dai 10 ai 14 anni con un laboratorio dedicato, realizzato all’interno del progetto "Ciel’in città", selezionato dall’impresa sociale "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vede la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza di Grosseto capofila di un partenariato pubblico-privato che coinvolge i territori di Grosseto, Prato e Massa. Da mercoledì 7 al 24 aprile, al Doposcuola di Uscita di Sicurezza in via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, un laboratorio gratuito, articolato in 12 appuntamenti condotti dall’esperta Mara Bacconi. Gli incontri si terranno ogni mercoledì, dalle 15 alle 17.30, e sono finalizzati alla creazione di un libro pop-up che sarà esposto nel mese di maggio alla Sala Eden. I giovani partecipanti prenderanno parte al progetto creativo, contribuiranno all’ideazione e allo sviluppo della storia, alla definizione di ambienti e personaggi e realizzeranno il volume "animato" con la tecnica degli origami e dei kirigami dando vita a un piccolo mondo fiabesco.Info: 335/1870914.