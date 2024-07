Laboratori di educazione ambientale. In spiaggia per conoscere le tartarughe

Il Comune di Castiglione, in collaborazione con tartAmare, organizza i laboratori estivi di educazione ambientale con giochi, favole e incontri per bambini: il personale di tartAmare sarà nei Sea Turtle Point della Green Beach di Castiglione e di Casetta Civinini a Punta Ala non solo per dare informazioni utili a tutti coloro che vogliono scoprire il mondo delle tartarughe marine, ma anche per tanti giochi, esperimenti e attività di biologia ed ecologia marina. "Da quando, nel 2017, la tartaruga Caretta caretta si è affacciata sulle nostre spiagge – dice la sindaca Elena Nappi – non ci ha più lasciati, regalandoci ogni anno tanti nidi".

Tutte le attività sono gratuite e non serve prenotazione. "Il nostro obiettivo – dice Luana Papetti presidente di tartAmare – è quello di formare una generazione di turisti sempre più consapevole e rispettosa dell’ambiente. E queste iniziative ci mostrano che in questi anni qualcosa di buono lo abbiamo fatto". Si inizia oggi alle 10.30 al Green Beach con "La balena blu, la favola del mare" (per bambini dai 4 ai 6 anni), poi domenica alle 10.30 con "H2O. Alla scoperta dell’acqua e delle sue proprietà" (bambini 6-12 anni), sabato 20 alle 10.30 "Gli eroi della duna" (bambini 6-12 anni), il 26 luglio alle 10.30 con "Acquarelli in riva al mare" (bambini 4-10 anni). A Casetta Civinini, invece, domani alle 10.30 "Le tracce di mamma tartaruga" (bambini 4-12 anni), sabato alle 10.30 "Impara a fare i nodi come un vero marinaio" (bambini 8-12 anni), il 21 luglio alle 10.30 "Un’esplosione di colori e di profumi: la bomba di semi!" (bambini 6-10 anni) e il 29 luglio alle 10.30 "Pancrazion il re della duna – comunemente detto Giglio di mare" (bambini 6-12 anni).