La visita del ministro "La disabilità non deve essere un problema solo del singolo"

Un incontro per parlare delle esigenze delle associazioni che si occupano di disabilità in ogni settore, alla scuola allo sport.

Il ministro Alessandra Locatelli ieri mattina è stata ospite nel teatro comunale ed ha ascoltato gli interventi con attenzione prendendo nota delle varie sfaccettature sottoposte al suo interessamento e per tutti ci sono state risposte. Da parte della Locatelli è stata posta attenzione all’azione del volontariato che, a suo dire, deve operare non su tavoli separati e diversi ma in stretta collaborazione, come accaduto nel periodo della pandemia, con l’Amministrazione pubblica. Il ministro ha poi parlato anche delle norme varate dal Governo per l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità "perché – ha detto – la disabilità non può essere un problema per una persona".

Presenti all’incontro anche il sindaco di Grosseto Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, accompagnato dall’assessore al Sociale Sara Minozzi e dall’assessore al Turismo Riccardo Megale.

"Il ministro – dice il sindaco – si è soffermato sulla possibilità di utilizzare le residualità dei bilanci dei Comuni per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione di persone con disabilità sulle spiagge della nostra costa, come già l’Amministrazione comunale sta facendo da anni, attraverso il progetto Mare per tutti. Rigrazio di cuore il ministro Locatelli per la sua presenza che testimonia non solo un grande senso di solidarietà, ma è esempio di pragmatismo amministrativo".