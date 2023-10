"La via maestra". In 500 oggi a Roma

Saranno almeno 500 i militanti e simpatizzanti della Cgil che oggi raggiungeranno Roma partendo da Grosseto, per partecipare nel pomeriggio in piazza San Giovanni alla manifestazione "La via maestra, insieme per la Costituzione".

"Sono stati giorni frenetici – dice Eleonora Bucci, responsabile dell’organizzazione per la Cigl grossetana –. Abbiamo avuto tantissime richieste e non siamo riusciti a dare una risposta a tutti. Siamo stati in grado di prenotare solo sei pullman e una sessantina di posti sul treno che raggiungerà la stazione Termini. Poco più di 350 persone, alle quali si aggiungeranno tutte quelle che raggiungeranno la capitale con i propri mezzi. I militanti di Arci, Anpi e altre associazioni, ad esempio, si sono auto organizzati perché non siamo riusciti a reperire altri autobus rispetto a quelli di Arzillibus, Viaggi Vacanze e Golfo Tour".