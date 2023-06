La Ulivieri presenta la giunta

Oggi alle 9.30 riflettori accesi in sala consiliare perchè si alza il sipario sulla nuova amministrazione a guida Stefania Ulivieri uscita dalle urne dello scorso 14 maggio.

Torna, dopo Elisabetta Iacomelli, una conduzione in "rosa" per il governo locale e lo fa con una lista composta, oltre che da rappresentanti del Pd, da "Sinistra Italiana.

Ordine del giorno in cui spiccano molti adempimenti burocratici con al centro il giuramento che, con al formula di rito, dovrà pronunciare la neo sindaca. Inizio di seduta con l’esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri comunali con eventuale surroga per chi dovesse risultare non in regola. Poi la cerimonia del giuramento della sindaca.

A seguire si svelerà, dopo tanta attesa, la composizione della giunta con i nomi degli assessori tenuti segreti fino all’ultimo momento ed insieme a questi sarà svelato anche a chi è stato affidato il suolo di vice sindaco.

Poi, ancora, la nomina dei consiglieri che andranno a comporre la Commissione elettorale comunale (previsti pure rappresentanti di minoranza), e subito dopo Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di appello.

Il nuovo Consiglio comunale, oltre che dalla sindaca, è composto da Daniele Tonini, Francesca Mondei, Massimo Borghi, Giulio Querci, Caterina Marisca, Patrizia Scapin, Simon Brunetti, Silvia Rossetti, Andrea Maule, Giacomo Signori, Chiara Vitagliano e Claudio Asuni.

Roberto Pieralli