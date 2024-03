La Stradale insieme agli studenti. Una lezione sulla sicurezza

Il giorno dopo l’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, Follonica ha capito che l’arrivo della manifestazione ciclistica ha portato solo benefici: la vetrina che solo lo sport può dare è stato un grande viatico per tutta la zona del Golfo. Dalla televisione si sono potuti ammirare i grandi panorami e le bellezze della città che ha "abbracciato" i ciclisti che hanno regalato davvero un grande spettacolo. A cornice dei servizi di scorta predisposti ad alveo della manifestazione ciclistica la Polizia Stradale di Grosseto ha programmato degli incontri con gli alunni di alcune quinte della scuola primaria "Don Milani" di Follonica. Nell’apposito stand allestito, i poliziotti hanno parlato, ai ragazzi, delle principali norme di comportamento da tenere quando si è su strada, così da sensibilizzarli sui rischi connessi alla circolazione stradale e concorrere alla formazione di quella che sarà la futura generazione di utenti della strada, da rendere più consapevole, attenta e rispettosa delle norme del codice della strada. Si è parlato di velocipedi, di monopattini, davanti a ragazzi sempre molto entusiasti e interattivi con i quali, al termine dell’incontro, siamo saliti sul palco riservato alla premiazione degli atleti, ove sono stati consegnati degli attestati di partecipazione. L’impegno, con loro, è quello di continuare in questo rapporto di collaborazione Polizia Stradale – istituti scolastici che sono presenti nella provincia di Grosseto, per diffondere e rendere fruibile ai ragazzi, la cultura della sicurezza stradale.