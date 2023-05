La strada della protesta "Buche, pozze e nessun intervento Adesso siamo stufi"

di Steven Santamaria

Strade dissestate. Questa volta, la zona in questione è San Martino, più precisamente via Ponte Tura, nei pressi del canile. Una strada rovinata e resa difficilmente percorribile dalle buche. Sono un fiume in piena i residenti che, stufi della situazione, vogliono una svolta.

"Io ho comprato casa qui nel 2021 – dice Roberta Raffi, una residente –. Da quando vivo qui, la situazione è rimasta sempre invariata e in due anni nessuno è mai venuto a fare neanche un sopralluogo. Da quel che so, questa vicenda va avanti da almeno sei anni. Negli ultimi anni questa strada è rimasta completamente abbandonata a se stessa. Non ho mai visto qualcuno del Comune venire a fare almeno un controllo. La vecchia amministrazione comunale, ha sempre fatto qualcosa per tamponare il disagio, certo non faceva chissà cosa, ma almeno le buche venivano spesso rattoppate e veniva messo il brecciolino sulla strada".

Una strada di cui non si sa di chi sia la responsabilità: "Teoricamente dovrebbe essere della Regione – continua –. La Provincia, invece, mi ha detto che questa strada è metà del Comune e metà della Regione, Il Comune, a sua volta, ha smentito questa cosa, dicendo che questa strada non è di sua competenza. Se non è di nessuno, allora non so proprio chi debba occuparsene. Sembra che nessuno voglia prendersi la responsabilità di questa strada. Quando hanno iniziato a costruire qui, comunque, gli oneri di urbanizzazione sono stati pagati".

Un disagio che, se non dovesse essere risolto, rischierebbe di diventare sempre più pericoloso.

"Soprattutto quando piove – continua – la situazione peggiora e le buche aumentano o diventano più profonde. In più, è un problema per le macchine perché rischiano seriamente di rompersi. Infatti, a una mia vicina di casa si sono danneggiate le sospensioni e le ruote della sua auto. La mia, per ora, non ha subìto danni, ma temo che presto dovrò cambiare sospensioni e ammortizzatori. San Martino dovrebbe far parte ancora di Grosseto, quindi se non se ne occupa il Comune, non so chi lo debba fare. Noi residenti siamo tentati, se la situazione non dovesse cambiare, di sistemare tutto noi ma, a quel punto, chiuderemmo e useremmo la strada e solo noi residenti. Se qualcuno si facesse male, chi dovrebbe pagare i danni? Per questo, chi di dovere, dovrebbe fare qualcosa subito, anche perché costerebbe meno. In più, deve essere fatta una cosa a cadenza regolare, quindi dovrebbero monitorare spesso la via e tenerla sempre sotto controllo. Noi residenti chiediamo solo questo perché la situazione sta diventando improponibile".

"Le altre vie di San Martino sono a posto, solo questa è completamente abbandonata. Va fatto urgentemente qualcosa perché la situazione sta peggiorando e rischia di sfuggire completamente di mano. Non è possibile – conclude – che, quando usciamo, dobbiamo aver paura di farci male o di subire qualche danno ai nostri mezzi di trasporto".