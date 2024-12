La stagione invernale. Un po’ di neve, si lavora

Temperature in picchiata, cannoni che producono neve in azionati. Dopo la nevicata di venerdì che ha portato altri cinque centimetri di neve fresca, sul Monte Amiata tenta il tutto per tutto per aprire almeno qualche pista del comprensorio sciistico in tempo per le feste.

"Cannoni sparaneve in funzione – spiegano dalla Isa Impianti –. Stiamo lavorando per poter aprire. La nostra è una piccola stazione ed il nostro è un piccolo gruppo di lavoro, ma il lavoro di squadra è grande e la passione che mettiamo è quanto di meglio possiamo dare per questa nostra montagna".

Osservando le webcam che immortalano l’Amiata da vari punti si può vedere che la neve "naturale" depositata dalla perturbazione di venerdì è di solo pochi centimetri.

"Attualmente, nonostante il forte vento – dicono ancora da Isa Impianti –, le temperature ci consentono di poter sparare con i cannoni sulle piste del Jolly, Asso di Fiori e tapis roulant. Speriamo di continuare per poter garantire le condizioni di un innevamento sufficiente per poter aprire, al più presto, l’area sciabile e gli impianti delle Macinaie. Oltretutto domani (oggi per chi legge) è prevista un’altra piccola perturbazione con neve. Il nostro obiettivo è sempre quello di poter garantire almeno l’apertura degli impianti del Prato Macinaie durante le vacanze di Natale".

Dopo la breve perturbazione la situazione attuale di altezza neve ai prati Macinaie e Contessa è di 15 centimetri. La neve, nonostante l’alta percentuale di umidità presente, è farinosa e le temperature ai Prati Macinaie e Contessa sono rigide: nella giornata di ieri si sono toccati i meno sette. Quindi, mentre nel versante grossetano (territorio comunale di Castel del Piano) la società Isa che gestisce la stazione (Poli Macinaie e Contessa) è pronta da tempo per l’apertura (impianti, piste e listino prezzi skipass aziendale), sembrerebbe che le cose si stiano risolvendo anche nel versante senese dove la società Amiata Impianti Senese è in attesa di ricevere i permessi dal Comune di Abbadia San Salvatore. Rimane da sciogliere il nodo dello skipass unico che permetterebbe agli sciatori di sciare con un’unica tessera su entrambi i versanti.

Nicola Ciuffoletti