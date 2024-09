La stagione al Teatro ’Camilleri’. Apre lo spettacolo di Stefano Fresi. E c’è anche il recital di Ron

Il Teatro Camilleri di Santa Fiora ospiterà una stagione teatrale da fare invidia ai cartelloni delle grandi città. Otto spettacoli, dal 24 novembre al 4 aprile. Tra gli appuntamenti in programma spiccano l’esibizione di Stefano Fresi (24 novembre), attore molto apprezzato, sia al teatro che al cinema: Romanzo Criminale o I Migliori Giorni per citare solo due dei suoi film, e la performance di Maria Paiato (28 dicembre), una tra le migliori interpreti del teatro contemporaneo. In scena anche Carlo De Ruggieri (11 gennaio), Luca Amorosino, e l’universo social delle ’Ebbanesis (28 febbraio). Arianna Ninchi (2 febbraio), invece, interpreterà Suora Mamma e Suora Babbo, un toccante testo sull’Olocausto, mentre il collettivo Confine Zero (15 marzo) proporrà Nuvole, rilettura di un classico intramontabile. Sarà Pino Strabioli a omaggiare l’iconico Paolo Poli con uno spettacolo a lui dedicato. Spetterà poi al cantautore Ron (4 aprile) concludere la Stagione 2024/25, con una serata in cui si racconterà al pubblico, con musica e parole. Dopo un’estate ricca di concerti e spettacoli la proposta culturale santafiorese dunque non si ferma, anzi ritrova un suo elemento fondamentale: "Un Altro Viaggio", questo il titolo (e la promessa) della programmazione 2024/25. I posti che il teatro mette a disposizione sono 208 posti e per accaparrarseli è già partita la campagna abbonamenti, basta recarsi al botteghino del teatro in via San Rocco 13, il sabato dalle 15 alle 18:30. Il costo dell’abbonamento è di 90 euro. Gli abbonati alla scorsa Stagione hanno diritto di prelazione del posto e a uno sconto sull’abbonamento solo fino a sabato. "Ogni anno il Comune investe nella stagione teatrale -afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi- consapevole della funzione sociale e culturale del teatro. In linea con le precedenti edizioni siamo felici di presentare anche quest’anno un cartellone di grande prestigio". "Questo cartellone, caratterizzato da numerose date uniche sul territorio, è impreziosito dalla presenza di volti celebri, rivelazioni emergenti e talenti locali – spiega Roberto Nicorelli (nella foto con l’assessora Balducci), direttore artistico del Teatro Comunale Andrea Camilleri di Santa Fiora –. Il calendario non rappresenta solo un esempio di grande impegno culturale, ma anche una testimonianza di come, in un borgo come Santa Fiora, il teatro possa divenire un punto di riferimento per la comunità".

Nicola Ciuffoletti