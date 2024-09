La squadra di governo. Vazzano entra in giunta

Dopo un più di un mese di attesa, e qualche sollecito, la giunta grossetana è di nuovo al completo: Maria Chiara Vazzano, è il nuovo assessore al Sociale, Politiche della casa e Rapporti con il Coeso.

Vazzano sicuramente non è un volto nuovo, perché ha già ricoperto la carica di consigliere del Parco della Maremma, candidata alla Lega ora in Noc. Laureata in psicologia clinica nell’Università La Sapienza di Roma, da sempre è impegnata nel sociale e dal 2018 collabora attivamente con il Comitato per la Vita, svolgendo attività di supporto alle madri in situazioni di vulnerabilità. Nel 2022 è stata parte dell’associazione Veterani dello Sport con un interesse particolare verso gli sportivi con disabilità. Dallo stesso anno è inoltre socia dell’associazione Arma Aeronautica.

"Sono sicuro di aver trovato la persona giusta – afferma il primo cittadino –. La giunta la accoglierà a braccia aperte, passando sopra ai dissapori pregressi sopratutto quando si parla di sociale e quindi di persone fragili. In termine di servizi, con l’insediamento dalla mia parte come presidente del Coeso ci saranno miglioramenti".

"La scelta è stata condivisa anche dalla Lega – dice Roberto Baccheschi, coordinatore lista Vivarelli Colonna sindaco –. In questo momento il gruppo consiliare più forte è la lista civica con nove consiglieri, puntiamo alla vittoria delle prossime elezioni. La vicenda dell’ex assessora Sara Minozzi è stato un danno collaterale di scelte politiche su cui non ci esprimiamo".

"È iniziata la seconda stagione del secondo mandato del sindaco – ha detto Claudio Pacella del Noc –. E’ normale la sostituzione e la coalizione è coesa per le prospettive future del centrodestra grossetano. A Vazzano la attende una sfida importante e che farà sì che porti risultati al secondo mandato. La squadra ora in giunta è perfetta, con le armi giuste per affrontare gli avversari quando sarà il momento". "Sono emozionata e onorata della fiducia ricevuta – dice la neo assessora –. Seguirò temi a me molto cari. Ho sempre creduto nel mondo del volontariato che va a ricoprire criticità strutturali. Mi aspetta un impegno grande ma stimolante, con il supporto della giunta e sindaco sarò impegnata a fare tutto quello che posso per essere all’altezza delle aspettative".

Maria Vittoria Gaviano