La sicurezza nella città del Golfo. Tentativi di furto sventati

Ripetuti tentativi di furto in alcune alcune abitazioni della città di Follonica. In un solo giorno sono stati diversi i tentativi di entrare nelle abitazioni da parte di alcuni malintenzionati: dalla zona di Campi Alti a via Alonso, nel quartiere Zona Nuova. La modalità d’irruzione si è dimostrata essere sempre la medesima: in un primo momento tentano di entrare nei cortili esterni delle abitazioni per controllare se ci sono persone all’interno, una volta sospettata la presenza dei proprietari nelle loro case, suonano al campanello per assicurarsene e a una loro risposta fingono di cercare un dentista oppure un condominio grigio. Le segnalazioni riportano al medesimo soggetto, una donna dell’Est con lunghi capelli e pantaloni grigi. I cittadini hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle Forze dell’ordine, per cercare di riconoscere e fermare il ladro.

Neppure una settimana fa la Polizia municipale, durante l’attività di anti degrado, ha fermato un uomo in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da anni ormai in città stanno dilagando episodi di microcriminalità, con un forte picco durante i mesi estivi. Una situazione che preoccupa profondamente i cittadini e per cui la nuova Amministrazione si sta già mobilitando. Da lunedì è arrivato in città un gruppo di militari dell’operazione "Strade Sicure" per affiancare le Forze dell’ordine di Follonica nel garantire ordine e sicurezza cittadina. Anche il presidente del circolo Fratelli d’Italia di Follonica evidenzia l’impegno dell’amministrazione di centro destra sul tema sicurezza.

"L’arrivo dei militari del 3° reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto – commenta Agostino Ottaviani – è il primo passo ottenuto dalla giunta Buoncristiani per rispondere a una necessità che i cittadini di Follonica chiedevano da anni: quello di avere più sicurezza. L’attività di microcriminalità è in costante aumento e il supporto dei militari in città sicuramente avrà un impatto positivo su questo fenomeno. È un primo segnale di cambio tendenza da parte del sindaco Buoncristiani e l’assessore Poggetti sulla tematica legata alla sicurezza e a quello della legalità. Un risultato eccellente che evidenzia come la nuova giunta comunale follonichese si stia muovendo per dare a tutta la comunità le risposte da sempre reclamate e cui ha bisogno".

Viola Bertaccini