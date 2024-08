La sicurezza in mare. Esercitazione e regole

ORBETELLO

Prevenire l’annegamento. Tutte le buone pratiche sono state spiegate a Orbetello dai soccorritori e dalle forze dell’ordine per una dimostrazione organizzata in spiaggia su iniziativa del Comune di Orbetello. Una delegazione interforze composta da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Polizia Municipale è arrivata in spiaggia in occasione del World Drowning Prevention Day, la giornata di prevenzione globale dell’annegamento, per una dimostrazione sugli interventi necessari in caso di emergenza. Oltre ai consigli forniti, è stata sottolineata l’importanza in casi di annegamento, di attuare tempestivamente le procedure di primo soccorso da parte di personale specializzato.

All’iniziativa che si è svolta hanno preso parte i ragazzi della colonia del Fenicottero Rosa, ma sono stati molti i bagnanti interessati ai preziosi consigli che i soccorritori hanno dato. Come ha spiegato il comandante dell’ufficio locale marittimo di Orbetello, Francesco Di Somma "è stata un’opportunità fondamentale per educare la popolazione sui rischi dell’annegamento e sulle misure preventive da adottare". "Evitare shock termici e raffreddare il corpo prima di entrare in acqua - è il consiglio del direttore sanitario della Cri comitato Orbetello Costa d’Argento, Giorgio Rizzardi – controllare sempre le segnalazioni di sicurezza degli stabilimenti balneari, perché sulle nostre spiagge il mare mosso è particolarmente pericoloso per la risacca che si crea con le correnti che portano a largo". Anche il funzionario tecnico Roberto Trapassi, coordinatore del servizio di salvamento in acqua del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto, ha fornito alcuni suggerimenti: "Il tempo di intervento per il soccorso è fondamentale perché se si arriva tardi vuol dire che qualcuno non ce l’ha fatta".

Anche Ivan Poccia, consigliere delegato del Comune di Orbetello spiega: "In un comune come il nostro con oltre 36 km di spiagge e a forte impatto turistico, e’ fondamentale informare ed educare, specie i più piccoli, a come approcciarsi al mare nella maniera corretta". "Importante – commenta il vicesindaco Chiara Piccini – che i giovani siano consapevoli delle insidie che necessariamente vivere il mare comporta e, per questo, ringrazio gli educatori del Fenicottero Rosa per aver garantito la partecipazione dei ragazzi che frequentano la colonia e i bagnanti presenti per l’attenzione e l’interesse dimostrati".