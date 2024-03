"La sicurezza al primo posto"

Da Ance arriva un messaggio chiaro che incentiva la sicurezza nei luoghi di lavoro. "Da molti anni – dice il presidente Massimo De Blasis – la sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto un’importante centralità con lo scopo di implementare la professionalità delle imprese socie, contribuire ad una crescita complessiva del settore e delle aziende iscritte alla Cassa Edile. Per la nostra associazione la sicurezza nei cantieri edili ha anche un’ampia importanza sociale". Sul piano locale è costante l’attività di formazione ed informazione che l’associazione propone e sostiene attraverso gli enti paritetici bilaterali, istituti contrattuali fondati ed amministrati con i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori delle costruzioni edili. La Scuola Edile Grossetana da anni organizza corsi di formazione per gli operai e per i tecnici delle imprese iscritte alla Cassa Edile. A questo impegno si aggiunge l’attiva partecipazione di assistenza preventiva del Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza in edilizia. "Continueremo con impegno e risorse – prosegue – anche alla diffusione della cultura della sicurezza, ritenendola elemento essenziale per una seria campagna di prevenzione. Riteniamo che un ulteriore inasprimento del sistema sanzionatorio non sia risolutivo per ridurre gli infortuni, a differenza della prevenzione sulla quale si deve investire".