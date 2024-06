La Sicsso si dà appuntamento a Grosseto. Oculistica internazionale a convegno

L’associazione Sicsso (Società internazionale di cornea, staminali e superficie oculare) torna in città per il suo congresso annuale, con la collaborazione del Comune e dell’azienda Team Srl di via Paganini. Tra gli organizzatori anche il professore Vincenzo Sarnicola, direttore Clinica degli Occhi Sarnicola Grosseto, Michele Figus, professore ordinario di Oftalmologia e direttori dei dipartimenti dell’asl Toscana Sud Est Andrea Romani e Angelo Balestrazzi. Oggi dalle 18 alle 20, il Teatro degli Industri sarà il palcoscenico della cerimonia di apertura di questa 22^ edizione. I lavori proseguiranno fino a sabato 29 alla Fattoria La Principina. Si tratta di un evento che, nato come piccolo appuntamento, è diventato oggi il più importante al mondo nel campo della patologia e della chirurgia corneale, attirando rappresentanti di 49 Nazioni e più di 700 partecipanti, oltre alle massime autorità locali e regionali.

Sicsso, fondata dal professor Vincenzo Sarnicola nel 2001, ha condotto negli anni numerose missioni umanitarie in paesi del terzo mondo, operando ripetutamente in Bolivia ed Ecuador nei primi anni 2000 e, dal 2018, con il progetto "Cornea transplant foundation", ha avviato nuove missioni di tutoring con un board internazionale. Dalla sua fondazione, l’associazione si dedica alla formazione di medici oculisti di tutto il mondo, promuovendo l’apprendimento delle tecniche di trapianto lamellare, che rappresentano una delle più significative innovazioni nel campo dell’oculistica. Grosseto vanta una delle più ampie casistiche di trapianti lamellari al mondo grazie alla propria attività pionieristica e ai risultati scientifici ottenuti.