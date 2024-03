La serie D soffre un po’ ma prende i tre punti. Il Rosignano riesce a strappare un set

Continua a vincere la serie D maschile dell’Invicta. I ragazzi allenati da coach Enrico Ferrari hanno avuto ragione, seppur faticando più del previsto, nello scontro diretto contro Rosignano: il quindicesimo turno del girone B di serie D ha visto il successo esterno per 3-1 dei grossetani (22-25, 22-25, 25-19, 17-25). I giovani grossetani restano al comando del girone tenendo a distanza di quattro punti l’inseguitrice Volley Dream Migliarino, attualmente al secondo posto. Comunque non è stata una vittoria semplice per l’Invicta che ha iniziato la partita nel modo migliore, giocando ad un ritmo tale che gli avversari nulla hanno potuto. Nel secondo set stesso discorso, ed alla fine anche stesso risultato, con l’Invicta che prende campo al momento giusto arrivando in fondo al set. Nella terza frazione i padroni di casa ribaltano il pronostico, andando a vincere il terzo set anche grazie ai troppi errori dei grossetani. Nell’ultimo set però i locali mollano e l’Invicta ne approfitta per chiudere i conti.