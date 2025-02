La selezione è un caso politico: "Bando per il posto di ormeggiatore. L’Ama ne combina di tutti i colori"

"L’azienda del Comune Argentario Mobilità e Ambiente ne ha combinate di tutti i colori". Il Pd di Monte Argentario all’attacco dopo la sentenza del Tar che ha dato ragione a un candidato per il bando di selezione per un posto di ormeggiatore. Il tribunale amministrativo ha decretato che la prova pratica dovrà essere ripetuta, così il Pd argentarino si scaglia contro il Comune e contro la sua azienda.

"Uno dei più grandi cavalli di battaglia dell’amministrazione Cerulli è stata l’Ama, la super azienda speciale multiservizi del Comune che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi di Monte Argentario – dice il segretario dem Guido Dubbiosi –. Tra tutti i servizi che sono passati in capo all’Ama risultano la manutenzione e gestione ordinaria del patrimonio, la gestione di moli, ormeggi e pontili e, come se non bastasse, dal 1° gennaio anche il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Per la gestione di questi servizi l’Ama ha bandito diverse procedure di selezione pubblica. Peccato che nel bandirle ne abbia combinate di tutti i colori. Nel maggio 2024 fu pubblicato un avviso per la formazione di una graduatoria di persone da assumere come addetti all’attività di ormeggiatore della catenaria comunale. Il secondo in graduatoria ha presentato ricorso al Tar, adducendo che lo svolgimento della prova pratica non ha rispettato quanto previsto nel bando stesso, tra cui la condotta e manovra di mezzo nautico con un gommone battello, mai svolta. Tra i requisiti di ammissione alla selezione non figura il possesso della patente nautica. Il Tar, nel dare ragione al ricorrente, ha portato all’annullamento della graduatoria e degli atti della selezione fino allo svolgimento della prova pratica in mare, che andrà fatta da capo e nel rispetto del bando. Più recentemente, l’azienda speciale si è cimentata nel pubblicare altri due avvisi di selezione pubblica per l’assunzione di operai addetti a servizi manutentivi vari e di ausiliari del traffico. Tuttavia, solo successivamente all’approvazione della graduatoria di idonei ausiliari, qualcuno si è accorto che entrambi i bandi sono irregolari, portando quindi all’annullamento in autotutela di entrambe le selezioni e a rifare tutto da capo anche in questi due casi. Con inevitabile allungamento delle tempistiche di assunzione".