"La sede del Pd sarà un luogo di incontro e confronto"

Nella rinnovata sede del Pd si potrà entrare anche senza avere in tasca la tessera del partito. "Castel del Piano – spiegano dal Pd – ha un nuovo spazio aperto a tutti. Non sarà solo una sede di partito, ma un luogo in cui studiare, leggere e confrontarsi. Aggiungeremo presto documenti riguardanti la storia politica di Castel del Piano, connessione internet e tanto altro, a disposizione di chi vorrà. Non sarà necessaria la tessera per entrare. Grazie all’associazione culturale La Quercia per aver creduto in questo progetto, grazie ai volontari che hanno lavorato per imbiancare e abbellire la nostra nuova casa".

Nei prossimi mesi la sede sarà luogo di dibattiti e attività politiche perchè a Castel del Piano quest’anno si voterà per il rinnovo del consiglio comunale.

Ad oggi il Pd locale non ha presentato il suo candidato ma voci che si rincorrono parlano di un appoggio alla candidata Cinzia Pieraccini, che è alla guida di una lista civica.