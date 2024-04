"La scuola è nostra" anche da "Qb"

Si chiude oggi il ciclo di film proposto alla libreria QB dal titolo "I Care – I valori che ci stanno a cuore" promosso da Legambiente Festambiente, Clorofilla film festival e libreria QB con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana per la Festa della Toscana 2023 dedicata a don Milani.

Alle 18, con ingresso gratuito, è in programma "La scuola è nostra" di Alexandre Castagnetti. Il film è ambientato durante uno sciopero generale nelle scuole, a cui aderiscono la maggior parte degli insegnanti. Racconta la storia di Virginie Thévenot, una professoressa di matematica nominata da poco tempo, approfitta di quest’occasione per coinvolgere il suo piccolo gruppo di studenti in un’esperienza unica.

Aiutata dall’insegnate di tecnologia, Ousmane, la donna lancia una sfida ai ragazzi: ognuno in aula può fare quel che vuole. Quest’esperienza cambierà per sempre le vite di questo gruppo di adolescenti. Il film non è solo una semplice commedia, ma fa anche riflettere sui metodi di insegnamento e sulla pedagogia oggi.

Una piccola utopia che pone domande vere e attuali attraverso la storia di una giovane insegnante che rompe codici e mette in discussione idee prestabilite.