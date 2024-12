La scelta della Pro loco. Premio a "Insieme in Rosa"

Non se lo aspettavano e l’emozione ha preso il sopravvento. Il loro impegno e la loro dedizione verso chi soffre, ieri hanno avuto il giusto riconoscimento. L’associazione "Insieme in Rosa" è stata insignita del "Premio al volontariato 2024" dalla Pro loco di Grosseto. La cerimonia di consegna del premio è avvenuta difronte ad un grande pubblico, oltre sessanta persone presenti alla Biblioteca comunale Chelliana, a palazzo Mensini."E’ stato un premio che non ci aspettavamo – ha detto la presidente dell’associazione Donatella Guidi –. E’ stata una cerimonia grande, infatti ci siamo emozionate tantissimo. Essere riconosciute così è stato emozionante per me e per le ‘fatine’, che si sono sentite molto gratificate. Lavoriamo nel silenzio, dietro le quinte per la comunità. Il nostro impegno è affinché la sanità e la prevenzione rimangano pubbliche. Martedì facciamo una consegna in oncologia all’ospedale di Massa Marittima, cioè le copertine per le persone che fanno la chemio, un monitor e regali per le infermiere. La città di Grosseto ci ha riconosciuto l’impegno che mettiamo sempre. A gennaio consegneremo al Misericordia i sistemi di immobilizzazione per la radioterapia oncologica, per un valore di oltre 50mila euro. Quest’anno manderemo materiale di consumo dal valore di circa 7mila euro per la colonscopia per il presidio di Orbetello, che senza questo apporto non opererebbe e sarebbe uno svantaggio visto la grandezza del bacino d’utenza per una grande area. ‘Insieme in Rosa’ in una parola è amore. Siamo pronte per il 2025. Le fatine ci sono".

"La scelta è ricaduta su ‘Insieme in Rosa’ perché hanno fatto un percorso incredibile – afferma il presidente della Pro Loco Andrea Bramerini –. In questi tre anni del mio operato abbiamo rivoluzionato l’aspetto della solidarietà. Hanno avuto il loro spazio, hanno meritato molto questo premio. Abbiamo fatto una cosa in grande, sulla falsa riga del Grifone d’oro. Meritano tutto quello che hanno, perché fanno tanto per la comunità. Loro sono i veri protagonisti, è giusto che abbiano il loro spazio". "L’associazione è la mia forza – conclude la vicepresidente dell’associazione Alessandra Bonavia –. E’ stata un’emozione travolgente. Quest’anno grazie ai 125mila euro raccolti abbiamo acquistato questi strumenti di immobilizzazione per la radioterapia che permettono di fare una target therapy che veniva fatta solo a Firenze, adesso invece sarà possibile anche all’ospedale di Grosseto".

Maria Vittoria Gaviano