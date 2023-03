La rivoluzione dei rifiuti Per la raccolta differenziata arrivano nuove postazioni

Da metà aprile, Sei Toscana installerà su tutto il territorio comunale di Scarlino le nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali. "La nuova organizzazione del servizio di raccolta riguarderà la maggior parte del territorio comunale, fatta eccezione per il capoluogo – dicono il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Luciano Giulianelli (nella foto) –. Ciò comporterà un miglioramento sotto l’aspetto del decoro perché i nuovi cassonetti sono, oltre che funzionali, anche molto più gradevoli alla vista rispetto a quelli usati fino ad oggi. Il nostro obiettivo è anche quello di ridurre in modo sostanziale l’abbandono dei rifiuti fuori dalle postazioni". Anche nelle zone di Portiglioni e del Puntone, dove sono già presenti le postazioni ad accesso controllato, verranno sostituite le attrezzature presenti con nuovi contenitori. Per conferire i rifiuti, una volta che il servizio sarà a regime, sarà obbligatorio l’utilizzo della tessera 6Card che dovrà essere ritirata al punto di consegna istituito all’ufficio di Sei Toscana in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo a partire dal 20 aprile. Le consegne verranno effettuate il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12.