La Riforma fondiaria. Incontro con Vaselli

Giovedì pomeriggio, a partire dalle 16,30, ad Albinia, nella sala parrocchiale di via Maremmana, l’agronomo Carlo Vaselli, terrà una conferenza- dibattito per illustrare il progetto e i risultati della Riforma fondiaria e dell’Ente Maremma in provincia e nella zona bassa Toscana ed alto Lazio. Il convegno è organizzato dall’associazione locale "Incontriamoci" di Albinia, organizzazione di volontariato a livello culturale locale, presente sul territorio da diversi anni. Il dottor Carlo Vaselli, che è stato amministratore comunale, consigliere e assessore, capo gruppo consiliare dell’allora Psdi, oltre a dirigente di uno degli enti collegati alla riforma fondiaria e all’Ente Maremmana, è un esperto di questa materia e di questa legge di riforma, che ha cambiato il volto e lo sviluppo, al pari dei servizi pubblici, di questi territori. Una legge voluta e poi varata dai Governi De Gasperi e Fanfani. Un incontro sicuramente da non perdere.

Michele Casalini