La proposta di Azione. Convegno sull’energia

Si chiama "Fossilizzati sull’energia, una svolta è possibile?" ed è il convegno, organizzato da Azione oggi alle 17.30 alla sala Tirreno a Follonica. "La domanda di energia sta crescendo – ha detto Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione – Questo aumento sarà soddisfatto sempre più da energie rinnovabili e nucleare, anche se il carbone manterrà una presenza significativa in alcune regioni in via di sviluppo. Ci si aspetta che la generazione nucleare globale superi il record precedente stabilito nel 2021 e dovrebbe crescere di circa il 3% all’anno in media fino al 2026". E’ sulla base di queste tematiche che Azione Grosseto ha organizzato l’evento di oggi al quale parteciperanno esperti nel settore e personalità del mondo della politica. "Vogliamo – ha aggiunto Paolo Bastianini – con pragmatismo e senza ideologia, informare tutti sulle nuove frontiere dell’energia". Ci saranno dunque Giuseppe Zollino, responsabile Energia ed Ambiente di "Azione" e candidato alle prossime elezioni Europee. Professore di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari a Fissione e Fusione nel Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova dirigendo il Centro Ricerche e Fusione. Ci sarà anche Chicco Testa, politico, manager, già segretario nazionale e presidente di Legambiente ed ex presidente di Enel ed Acea, membro del Cda di Wind, è stato alla guida di diverse società. Autore di vari libri, fra gli altri "Tornare al Nucleare? l’Italia, l’Energia, l’Ambiente". Al dibattito parteciperà anche Claudio Della Lucia, ingegnere, presidente della Comunità energetica dell’Isola d’Elba, resident manager e consulente per le start up. Infine intervento anche della parlamentare Giulia Pastorella, vicepresidente di "Azione", eletta alla Camera nel 2022 nella circoscrizione di Milano, è anche consigliera comunale a Milano dal settembre 2021. Nello stesso anno è stata nominata da Forbes tra i trenta Under 30 più influenti in Europa nel settore Law & Policy. Modererà il dibattito il segretario provinciale di "Azione" Francesco Grassi.