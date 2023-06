La Polizia piange Bartoli E’ morto il Comandante

È morto la scorsa notte a 67 anni Luciano Bartoli, storico comandante della Polizia municipale di Follonica. Bartoli, una volta in pensione, era andato a dirigere anche la Polizia municipale di Manciano, ma dopo un anno e mezzo si era ammalato ed aveva dovuto lasciare l’incarico. Prima di prendere servizio come comandante della municipale aveva lavorato nella Polizia provinciale e per un periodo anche nella Polizia municipale di Grosseto, di cui era stato vicecomandante, e per un breve periodo facente fuzione di comandante. Nei primi anni 2000 era stato anche consigliere comunale a Castiglione della Pescaia con la sinistra. Aveva iniziato a lavorare a Castiglione come operatore ecologico. Nella sua vita aveva anche conseguito due lauree. Lascia la moglie Grazia Armellini e i figli Camilla e Alessio. "Luciano Bartoli per me era un amico, una persona con la quale scambiarci opinioni e battute. Un uomo buono e serio, un professionista capace e di grande esperienza". Queste le parole di cordoglio del sindaco di Manciano, Mirco Morini per la scomparsa del comandante Bartoli.

"Quando è arrivato a Manciano, nel marzo del 2022 – continua il sindaco – ci ha supportato in un momento difficilissimo della nostra storia comunale, dopo la scomparsa dello storico comandante Piero Rossi, deceduto improvvisamente a febbraio dello stesso anno e dopo la pandemia da Covid-19 che ha riscritto le regole di convivenza per tutti noi. E’ una grande perdita".

"Luciano aveva un’enorme dedizione verso il lavoro e ricordo con affetto tutti gli anni che abbiamo trascorso fianco a fianco – ha sottolineato invece il sindaco Andrea Benini –. Siamo rimasti colpiti da questa triste notizia. Tutto il Comune di Follonica, compresi i dipendenti e le dipendenti, la municipale, la giunta, i consiglieri e le consigliere lo ricorderanno con grande stima e affetto".