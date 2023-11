La pineta che ispirava i grandi scrittori

"Ultima estate a Roccamare" è il titolo del libro di Alberto Riva (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18 nella sala conferenze di Toscano Collezioni, via Genova 5, a Grosseto.

Dialogano con l’autore Carlo Legaluppi scrittore e Carlotta Fruttero scrittrice. Letture a cura dell’attrice Paola Benocci.

Al termine della presentazione seguirà un piccolo aperitivo in fabbrica. L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione telefonando alla libreria Mondadori (al numero 056422329) o inviando un messaggio Whatsapp al 392-3438682

Ci sono momenti magici in cui scrittori, artisti, critici condividono un luogo. E in quel luogo creano. Alberto Riva ci racconta di una pineta in Maremma a cui dobbiamo tutto. Perché in quel luogo sono stati scritti capolavori che leggiamo e rileggiamo ancora. Avevano casa a Roccamare Italo Calvino e Pietro Citati, Carlo Fruttero e Furio Scarpelli: facevano il bagno, camminavano, si scambiavano visite, cene, libri, parlavano di cinema, stavano in silenzio, si ascoltavano, ridevano, scrivevano. Come fu l’estate del 1985 in cui, lungo quella linea tirrenica, c’erano ancora tutti? L’estate in cui Calvino muore mentre scrive le sue Lezioni americane? Tornare su quella lunga spiaggia significa ritrovare le tracce di una stagione indimenticabile fatta di amicizie struggenti e segrete corrispondenze.