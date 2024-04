La nuova casa della Caritas diocesana. La prima pietra del ponte della solidarietà

La prosecuzione di un cammino lungo cinquant’anni a fianco di chi ha bisogno. A breve via Pisa vedrà iniziare i lavori per la costruzione della nuova sede della Caritas. Cinquant’anni fa l’avvio del totem delle attività di carità grossetana, il 12 aprile 1974. Ieri, l’apertura del cantiere per il nuovo edificio. A breve verrà valutata l’offerta più congrua per l’assegnazione dei lavori e poi, via alla demolizione e bonifica dei vecchi fabbricati, ovvero l’ex bottega della solidarietà e gli immobili adiacenti acquistati dalla Diocesi grazie alla donazione della famiglia Santini di Ravi e alla permuta dell’ex chiesetta de "Il Cristo". Occuperà 530 metri quadri al piano terreno e 450 metri quadri al primo piano. La realizzazione sarà possibile grazie ai fondi dell’otto per mille euro da Fondazione Cr Firenze. E’ prevista una spesa di circa 1 milione. Il cantiere è stato inaugurato alla presenza del prefetto Paola Bernardino, del questore Antonio Mannoni, delle confraternite Misericordia e Cri, con la benedizione del vescovo Giovanni.

"Caritas – dice il vescovo – significa lavoro al prossimo, una parola che sfida i secoli". "Ho sempre sognato un luogo di accoglienza lungo la strada – dice don Enzo Capitani –, con le porte aperte per aiutare, confrontarsi".

"Il ritardo – spiega Emanuele Manusia – è stato causato dalla pandemia e dall’aumento dei prezzi". "Restituiremo – afferma Carlo Vellutini di Fondazione Cr Firenze – quello che la comunità ha fatto per noi in 250 anni". "Il contributo – dice don Claudio Francesconi, economo della Cei – conferito dalla conferenza episcopale è 500mila euro". "La Caritas – dice l’assessore Sara Minozzi – supporta e aiuta gli utenti".

Maria Vittoria Gaviano