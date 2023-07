La nave da crociera Lo "sbarco" dell’Europa 2

Cinquecento passeggeri in visita all’Argentario. Durante tutta la giornata di ieri era impossibile non notare la grande nave da crociera Europa 2, arrivata in rada di fronte al porto di Porto Santo Stefano ieri mattina. Di bandiera maltese, la nave è arrivata da Civitavecchia con 514 passeggeri e 369 membri dell’equipaggio. È ripartita alle 18.30 alla volta del porto di Portoferraio. Si tratta di un’imbarcazione di ben 225 metri. Tutti i passeggeri sono scesi a terra per visitare le bellezze dell’Argentario. Circa 150 sono andati in escursione esterna girando con gli autobus intorno al promontorio, mentre gli altri passeggeri hanno visitato il paese e si sono recati anche alla Fortezza Spagnola. In molti, inoltre, sono andati in giro con le bici arrivando fino alla zona delle Cannelle, ammirando tutti gli scorci della strada panoramica.

"Tutti sono rimasti molto soddisfatti di quello che noi possiamo mostrare loro – commenta il direttore di PortArgentario Fabrizio Palombo – e sperano di poter tornare presto a fare scalo all’Argentario".

Continua dunque incessante l’arrivo delle imbarcazioni nelle acque del promontorio, a cui recentemente si era aggiunta anche l’isola del Giglio. Proprio al Giglio ne arriveranno altre due nel mese di agosto, dopo che l’8 giugno scorso la World Navigator della compagnia Mystic Cruises era stata accolta come la prima nave da crociera nelle acque gigliesi dai tempi del naufragio della Costa Concordia. Un evento emozionante per le autorità e i cittadini dell’isola, che avevano accolto i passeggeri in banchina e dato loro il benvenuto, senza nascondere un po’ di emozione. Una ripartenza resa possibile dal lavoro di PortArgentario, che nella giornata di oggi accoglierà altre due imbarcazioni, entrambe in panchina a Porto Santo Stefano: si tratta delle navi Artemis e Athena.

Andrea Capitani