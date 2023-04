"La mobilità sostenibile vuole la progettazione"

"Da più di 20 anni mi occupo di prevenzione all’incidentalità stradale a Grosseto: una città tra le più pericolose in Italia anche per i suoi quasi 3000 km di strade". Inizia così Clelia Formiconi, coordinatrice del movimento "Strada alla Vita". "La mobilità sostenibile richiede una progettazione articolata – dice – non certo intervento parziali. Le famose zone 30 andrebbero estese ovunque. Come chiedevamo per salvare i pini in via Mascagni, chiedere anche parcheggi gratis per chi si reca centro storico non risolverebbe la desertificazione dello stesso centro. Parcheggi gratis non sono una soluzione bensì una toppa pure marginale. Se guardiamo alle soluzioni virtuose di altre città che hanno messi al centro la mobilità sostenibile troviamo soluzioni innovative rispettose. Un progetto complessivo – chiude – va coniugato con nuovi modelli di sviluppo del centro storico che promuovano la desertificazione dei centri commerciali".