La meglio gioventù dà l’esempio. Rifiuti in strada? Ci pensano loro

Come un’ordinaria giornata scolastica può diventare un’esperienza di educazione civica e sostenibilità. Lo ha dimostrato la scuola primaria di Castel del Piano che grazie all’impegno degli insegnanti, gli alunni hanno potuto trasformare una giornata di scuola in un momento di attività civica. Accompagnati dai loro insegnanti i giovani cittadini si sono dati da fare per ripulire i parchi pubblici del paese. È proprio il caso di dire che è stato un lavoro di squadra, dove la collaborazione tra le diverse classi non è mancata.

"Le diverse classi – spiegano le insegnanti che hanno seguito il progetto – nei giorni precedenti all’iniziativa, hanno ispezionato i parchi pubblici principali, rilevando uno stato di incuria e sporco inappropriati. Determinati a fare la differenza, i bambini, muniti di guanti, pinze e sacchetti della spazzatura, hanno invaso le strade di Castel del Piano con la loro vivacità e si sono dedicati con impegno e cura alla pulizia dei parchi e delle strade che li avrebbero condotti alle aree designate".

La raccolta dei rifiuti è stata variegata: plastica, bottiglie, lattine, cartacce e un numero significativo di cicche, che rappresentavano il rifiuto più diffuso. Il triste "bottino" è stato successivamente portato nei pressi dell’edificio scolastico, dove gli operatori ecologici hanno provveduto allo smaltimento.

"A questa iniziativa – proseguono le insegnanti – seguiranno altre attività, quali la realizzazione, da parte degli alunni, di slogan poster e cartelloni che saranno esposti nei luoghi che sono stati ripuliti". Esse fanno parte della più ampia campagna "I care", promossa dalla Regione Toscana, che i docenti della scuola primaria, sostenuti dalla dirigente scolastica Sandra Raggi, hanno presentato in collaborazione con l’assessore Renzo Rossi, del Comune di Castel del Piano, rappresentato dall’ottenendo dei finanziamenti regionali in occasione della festa della Toscana 2023. Gli insegnanti hanno voluto declinare il "prendersi cura", come una vera e propria educazione alla sostenibilità, all’inclusione e all’equità, trasformando il progetto e l’entusiasmo degli alunni in un esempio significativo per l’intera comunità. "I bambini, per primi – concludono – hanno avuto la sensazione di essere stati utili ed hanno dimostrato un senso civico indispensabile per vivere come cittadini attivi e responsabili". La speranza è che sempre più spesso si possano vedere attività come queste.

Nicola Ciuffoletti