La Maremma ai raggi X. Cala la popolazione e cresce l’età media. Stranieri in diminuzione

La popolazione legale in Toscana, definita sulla base del Censimento, al 31 dicembre 2021 ammonta a 3.663.191 residenti, in calo dello 0,8% rispetto al 2020 (-29.674 individui) e dello 0,2% rispetto al 2011. La provincia di Grosseto conta 217.009 persone (censiti al 31 dicembre del 2021), con una variazione di -3.555 persone rispetto al censimento precedente, l’età media si è innalzata rispetto al 2020 da 47,4 a 47,7 anni. Ma se Prato e Pisa sono le province più giovani (rispettivamente 45,6 e 46,9 anni), Grosseto (insieme a Massa Carrara) è quella con le persone più anziane (oltre i 49 anni di media). Alta anche l’incidenza della popolazione straniera nel capoluogo della Maremma, ovvero in provincia di Grosseto sono 21.820 gli stranieri residenti, che incidono di un 10,1% sulla popolazione totale. Rispetto al 2020 comunque c’è una diminuzione di 1,6%. La popolazione straniera in Toscana al 2021 ammonta a 406.508 unità, che è l’8,1% della popolazione straniera residente in Italia. Oltre il 50% dei cittadini stranieri risiede nelle tre province di Firenze (30,8%), Prato (13,1%) e Pisa (10,3%). La percentuale sulla popolazione residente totale è maggiore rispetto al dato nazionale (11,1% contro 8,5%), l’incidenza provinciale più alta si osserva a Prato (20,6%) e, all’opposto, quella più bassa a Massa-Carrara (7,3%). Sono questi i dati più rilevanti per la Maremma di Istat che ha pubblicato i dati riferibili alla Toscana per l’anno 2021. Questa la popolazione in provincia comune per comune: Arcidosso (4.226 totale, 2.103 maschi e 2.123 femmine), Campagnatico (2.335, 1.196 maschi, 1.139 femmine), Capalbio (3.887, 1.879 maschi, 2.006 femmine), Castel del Piano (4.806, 2.407 maschi, 2.401 femmine), Castell’Azzara (1.311, 646 maschi, 673 femmine), Castiglione della Pescaia (7.096, 3.505 maschi, 3.590 femmine), Cinigiano (2.390, 1.217 maschi, 1.173 femmine), Civitella Paganico (2.969, 1.520 maschi, 1.469 femmine), Follonica (20.607, 9.716 maschi, 10.891 femmine), Gavorrano (8.192, 4.061 maschi, 4.131 femmine), Grosseto (81.503, 39.175 maschi, 42.326 femmine), Isola del Giglio (1.344, 714 maschi, 630 femmine), Magliano in Toscana (3.316, 1.597 maschi, 1.719 femmine), Manciano (7.113, 3.450 maschi, 3.663 femmine), Massa Marittima (8.124, 3.884 maschi, 4.240 femmine), Monte Argentario (12.040, 5.865 maschi, 6.175 femmine), Monterotondo Marittimo (1.283, 609 maschi, 602 femmine), Montieri (1.173, 609 maschi, 564 femmine), Orbetello (14.352, 6.862 maschi, 7.490 femmine), Pitigliano (3.606, 1.716 maschi, 1.892 femmine), Roccalbegna (923, 470 maschi, 453 femmine), Roccastrada (8.761, 4.304 maschi, 4.457 femmine), Santa Fiora (2.486, 1.224 maschi, 1.261 femmine), Scansano (4.263, 2.204 maschi, 2’059 femmine), Scarlino (3.814, 1.927 maschi, 1.887 femmine), Seggiano (963, 498 maschi, 485 femmine), Semproniano (964, 469 maschi, 515 femmine), Sorano (3.097, 1.523 maschi, 1.574 femmine). Per quanto riguarda la popolazione residente per classi di età la provincia di Grosseto conta 6.336 persone fino a 4 anni, 7.709 (da 5 a 9 anni), 9.241 (da 10 a 14), 9.300 (da 15 a 19), 9.310 (da 20 a 24), 9.600 (da 25 a 29), 10.446 (da 30 a 34), 11.090 (da 35 a 39), 13.414 (da 40 a 44), 16.884 (da 45 a 49), 17.842 (da 50 a 54), 18.057 (da 55 a 59), 15.834 (da 60 a 64), 14.767 (da 65 a 69), 14.682 (da 70 a 74), 11.668 (da 75 a 79), 10.393 (da 80 a 84), 6.446 (da 85 a 99), 3.061 (da 90 a 94), 817 (da 95 a 99), 82 (100 e più). Per quanto riguarda gli stranieri Grosseto è la realtà che ne ha di più (7.239), seguita da Follonica (1.427), al terzo posto Roccastrada (1.154).