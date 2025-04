La manutenzione del litorale: "Iniziata la pulizia delle spiagge. E aumenteremo gli interventi"

È iniziato il servizio di pulizia delle spiagge che, dopo un intervento straordinario che ha preceduto il periodo di Carnevale, proseguirà fino alla fine della stagione balneare. Il Comune ha previsto per il 2025 un netto potenziamento sia in termini di qualità che di frequenza degli interventi, con un’attenzione particolare al decoro, all’accessibilità e alla fruibilità del litorale da parte di cittadini e turisti.

"Quest’anno, diversamente dagli anni passati – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore al Demanio Stefano Boscaglia – si è cercato di implementare la qualità dei servizi, anche per aumentare l’accessibilità da parte di tutti all’arenile".

I servizi, offerti da Sei Toscana sono l’installazione e rimozione della cartellistica informativa, l’installazione di nuove passerelle che facilitino gli accessi all’arenile con un aumento dei passaggi di pulizia (che passano da 44 a 66) e ci sarà un aumento dei passaggi di pulizia anche per i tratti di strada che permettono l’acceso al mare (da 4 a 25 interventi stagionali) e per le aree di spiaggia libera. Previsti anche montaggio e smontaggio dell’attrezzatura raccolta rifiuti e aumento dei passaggi di svuotamento dei cestini, nonché l’allestimento della ’Play Area’, di docce pubbliche e di ulteriori ’Bau beach’ e il rafforzamento della pulizia manuale del tratto di spiaggia compresso tra il Piccolo Mondo e Bagno Conchiglia (da 45 a 55 passaggi). In vista del fine settimana pasquale e dei ponti che seguiranno, è già stato avviato un primo intervento di pulizia nel tratto di costa compreso tra Senzuno e via Matteotti.

Gabriele Pasquini