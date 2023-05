La "Luna" aspetta il "Ciclone Noche"

"Ciclone Noche" è il tema della serata in programma venerdì 19 nella locanda "La Luna" di Tirli organizzata dallo chef Emilio Signori (nella foto). Non una serata semplicemente "con" piatti spagnoli, ma una cena-festa dove i protagonisti saranno la chef Sara Cabezas Hidalgo e il suo staff con prodotti e piatti tipi di Leon, divenuta la nuova capitale della Spagna per l’enogastronomia. Anche i vini e le birre proposte saranno di produzione spagnola. In più, musica con il dj David Miller che proporrà brani spagnoli divenuti poi i tormentoni degli anni Novanta.

Il menù prevede aperitivo con sangria, finger di gazpacho e crocchetta di prosciutto, a seguire torta di scorfano con salsa rosa e pane tostato, poi controfiletto di vaca rubia gallega alla griglia con riduzione di Pedro Ximenez, foie bonbon e polline. Per finire torrija con gelato alla vaniglia.

Si tratta del primo dei due appuntamenti speciali già programmati dal suggestivo locale guidato dallo chef maremmano e il secondo è fissato per venerdì 26 maggio con la cena a menu libero alla quale sarà presente come ospite il comico Alessandro Paci che fra gag e barzellette renderà la serata un mix fra buona gastronomia e buon umore. Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare allo 0564 945854.