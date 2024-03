La grande kermesse nel Golfo. Inaugurazione di "Piazze d’Europa"

Oggi alle 12 taglio del nastro, in viale Italia di fronte ai giardini Socci Mazzini, per la dodicesima edizione edizione di Piazze d’Europa. L’atteso evento primaverile di Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche di Confcommercio, co-organizzato con l’Amministrazione di Follonica torna, da oggi a domenica, in viale Italia, piazza XXV aprile e Piazza a Mare. Più di cento gli stand espositivi presenti. Tante le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Follonica. Solo qualche esempio: la gastronomia tipica sarda, brasiliana, messicana; la paella spagnola; i biscotti dalla Bretagna. Sempre dalla Francia the, spezie e infusi; il miele delle valli alpine; le specialità al pistacchio di Bronte; i foulard di bamboo e lo speck austriaco. Ci saranno anche dei nuovi arrivi, alcuni dei quali novità assolute anche per il circuito Fiva: arrosticini abruzzesi, olii dal Marocco e bao, gyoza, e ramen in arrivo dall’Oriente. Ma il giro d’Europa sul lungomare di Follonica non sarà solo ed esclusivamente incentrato sulla degustazione di piatti dal sapore indimenticabile. La formula dei Mercati Europei ideata da Fiva-Confcommercio, infatti, prevede la presenza anche di alcuni stand di artigianato tipico che daranno modo ai visitatori di portarsi a casa oggetti altrimenti introvabili come tessuti, ceramiche, gioielli e non solo. Sarà possibile vedere e acquistare i celebri tappeti del Marocco, ad esempio, oppure conoscere l’affascinante artigianato del Tibet.

"Siamo orgogliosi che i Mercati Europei di Fiva Confcommercio consolidino ogni anno la propria presenza a Follonica con l’evento di Piazze d’Europa – commentano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore di Confcommercio Grosseto – E’ un segnale, questo, della grande attrattività turistica di Follonica, costruita nel corso degli anni con il lavoro e la dedizione di tutte le imprese del settore turistico della Città del Golfo le quali, insieme, hanno saputo realizzare un sistema di accoglienza riconosciuto e apprezzato in tutta Italia. Un risultato indubbiamente raggiunto anche in virtù della lungimiranza e degli investimenti sul turismo da parte del Comune".