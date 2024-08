La "GRande estate" arriva al mare. Nada si esibisce al forte San Rocco

Dopo il successo in città, la "GRandre Estate" arriva al mare con cinque eventi a ingresso libero e il primo è domani, al forte San Rocco di Marina di Grosseto con il concerto di Nada accompagnata dalla chitarra di Andrea Mucciarelli. La cantante, a partire dalle 21.30, proporrà buona parte dei suoi successi accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola di jazz e blues senese. Da "Il porto di Livorno", celebre brano di Piero Ciampi che Nada interpreta magistralmente, alla popolare "Ma che freddo fa", passando dai grandi successi di "Amore disperato" e "Ti stringerò", il pubblico potrà apprezzare l’arte della cantautrice italiana, che proporrà anche i classici della tradizione popolare come "Maremma" e i nuovi brani tra cui "Luna piena" e "Senza un perché". Dopo l’esordio, appena quindicenne, al Festival di Sanremo nel 1969 con "Ma che freddo fa", Nada Malanima si afferma con le sue doti di cantante e interprete fino alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1971 con il brando "Il cuore è un zingaro". È in quegli anni che si definisce la sua personalità artistica "eterodossa" rispetto ai canoni classici della musica pop. Dall’incontro con Piero Ciampi, livornese come Nada, personaggio tra i più geniali e ignorati della musica italiana, alle collaborazioni con la "Reale accademia di Musica", Paolo Conte, Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti degli Avi Travel, John Parish, Cesare Basile, Massimo Zamboni (Cccp e Csi), fino alle esperienze di attrice televisiva e di teatro e scrittrice, Nada è una delle cantautrici più trasversali della musica italiana, apprezzata da un pubblico eterogeneo e ricercato. La rassegna è promossa dal comune di Grosseto e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, organizzata da Ad Arte Spettacoli.

"Siamo lieti – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – che il successo di ‘GRande estate’ possa essere replicato anche sulla costa, con l’edizione marittima di questo fortunato circuito di spettacoli. Parliamo di un’iniziativa che vorremmo sviluppare ulteriormente nei prossimi anni. In città gli esercenti hanno potuto giovare di un notevole afflusso turistico, così come i cittadini hanno potuto godere di spettacoli gratuiti di assoluto livello". A GRande estate al mare" si esibiranno Paolo Hendel (mercoledì 21), la compagnia teatrale "Tuttiateatro onlus" (lunedì 26), Ginevra Di Marco (mercoledì 28) e Sergio Sgrilli (domenica 1 settembre).