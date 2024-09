La "Grande estate al mare". Ginevra Di Marco alla Fortezza

Oggi alle 21.30 sul palco del forte San Rocco di Marina di Grosseto sale Ginevra Di Marco con il suo trio.

Un concerto che chiude la rassegna, la "Grande estate al mare", promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo e dalla Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e realizzata da "Ad Arte spettacoli" in collaborazione con il San Rocco Festival.

Ad accompagnare la voce di Ginevra Di Marco, sono Francesco Magnelli al piano e Andrea Salvadori alle corde. Il trio propone un concerto che ripercorre la carriera di Di Marco, tra arrangiamenti e rivisitazioni pensati per coinvolgere il pubblico con il calore e il sapore delle feste di paese e delle danze, della musica cantata dalla gente.

Un’esibizione che tiene conto del percorso artistico dell’interprete e degli "incontri" che, nella sua carriera, ha fatto con grandi autori: si è cimentata, infatti, con artisti del calibro di Domenico Modugno, Violeta Parra, Mercedes Sosa e a confrontarsi con personalità come Margherita Hack, Luis Sepúlveda e Carmen Yanez.

Ginevra Di Marco nel 1993 ha partecipato come ospite, a "Ko de mondo", primo disco dei Csi, con cui resterà poi per i dieci anni successivi, condividendo tutti gli album in studio e i tour.

Dal 1999 inizia una parallela carriera solista in collaborazione con Francesco Magnelli, anche lui componente dei "Csi" e successivamente dei "Pgr" e vince la "Targa Tenco" e il "Premio Ciampi" per il miglior disco di esordio.

Nel 2004, assieme a Magnelli, lascia i "Pgr" per seguire altre direzioni, dedicandosi alla tradizione della sua Toscana e ai canti popolari del Mediterraneo e al progetto "Stazioni Lunari".

Il concerto è gratuito e a ingresso libero, dalle 20.30, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento di oggi chiude quindi una rassegna che ha riscosso un ottimo successo e che ha fatto registrare sold out in tutte le serate. Residenti e turisti, infatti, hanno dimostrato di apprezzare molto l’intero cartellone proposto.