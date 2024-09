"La gentile" da Ticci. Roberta Lepri presenta il suo romanzo

Domani alle 21.15 nella galleria di arte e antiquariato "Ticci" (in via Andrea da Grosseto) Roberta Lepri (nella foto) presenta il suo nuovo libro "La gentile". Evento organizzato dalla libreria Mondadori in collaborazione con Ticci Arte e Antiquariato. Dialoga con l’autrice Daniela Di Sora, editrice. Dopo la presentazione segue piccolo bridisi.

Nel libro la storia dell’americana Alice Hallgarten che, arrivata in Italia all’inizio del 1900, sposa il barone Leopoldo Franchetti e lo convince a finanziare un grande progetto filantropico.