La Finanza sequestra oltre 7mila articoli in vendita

Proseguono senza sosta le attività di controllo economico del territorio da parte delle Fiamme Gialle coordinate

dal Comando provinciale Grosseto: duro colpo messo a segno dai militari della Compagnia di Follonica a tutela

della sicurezza dei consumatori e della concorrenza del mercato. Sequestrati dalla Guardia di finanza infatti oltre 7.700 articoli, tra prodotti per la telefonia, accessori di bigiotteria e di bellezza, privi dei requisiti e delle indicazioni di sicurezza per il consumatore. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata nei confronti di una ditta individuale che esponeva, pronti per la vendita, i vari articoli che dagli accertamenti sono poi risultati privi dei necessari requisiti. Oltre al sequestro i militari hanno provveduto a segnalare il titolare della ditta alla Camera di commercio per le valutazioni sulle conseguenti sanzioni.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza per la tutela della salute dei cittadini e per fornire una concreta risposta di legalità agli imprenditori onesti.