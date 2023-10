La "Festa d'autunno" di Gavorrano e Caldana: sapori e profumi di stagione

Continua a Caldana la "Festa d’autunno" che porta nella frazione i sapori e i profumi di questo periodo dell’anno.

Oggi (e poi il prossimo fine settimana) sarà proposto un programma che gli organizzatori sono convinti possa attirare tanti turisti pronti a gustare le prelibatezze gastronomiche e l’ospitalità tipica caldanese con stand ricchi di tanti prodotti tipici di stagione. Il "sottotitolo" che gli organizzatori hanno voluto dare alle giornate caldanesi passa per "Sagra dei prodotti di stagione" e saranno funghi, castagne, vino, polenta e cinghiale ad arricchire tavolate preparate nelle antichissime cantine che offrono dettagli architettonici da fare da soli spettacolo per i turisti. In piazza oltre ai banchetti ed alle ricercate ricette ci saranno attrazioni folkloristiche e musicali con band itineranti come "Le Bestie di Bacco Medioval Rock Band", la "Bandanimata Street Band" e gli Sbandieratori e Musici di Massa Marittima.

I ristoranti apriranno i battenti alle 19 per la cena oppure, per il pranzo alle 12. Le giornate della Sagra vanno in scena sotto l’egida del Mutuo Soccorso, della Asd Caldana Calcio e della Asd Sport Motor. L’invito è per tutti per un goloso autunno a Caldana.

Roberto Pieralli